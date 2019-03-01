Son Dakika Haberleri: Galata Kulesi, Yeşilay Haftası Nedeniyle Yeşile Büründü

Galata Kulesi, Yeşilay Haftası Nedeniyle Yeşile Büründü

37 dakika önce

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'un simge tarihi eserlerinden Galata Kulesi, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü.

Galata Kulesi, Yeşilay Haftası Nedeniyle Yeşile Büründü, System.String[]
Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'un simge tarihi eserlerinden Galata Kulesi, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından önemli gün ve haftalarda renk ve ışık gösterileriyle süslenen Galata Kulesi, bu kez de Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle aydınlatıldı. Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek için kuleye, Yeşilay Bayrağı yansıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:41 Kaynak: DHA

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