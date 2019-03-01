Galata Kulesi, Yeşilay Haftası Nedeniyle Yeşile Büründü
37 dakika önce
Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'un simge tarihi eserlerinden Galata Kulesi, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü.
Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
- İSTANBUL'un simge tarihi eserlerinden Galata
Kulesi, Yeşilay Haftası
nedeniyle yeşile büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
), tarafından önemli gün ve haftalarda renk ve ışık gösterileriyle süslenen Galata Kulesi, bu kez de Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle aydınlatıldı. Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek için kuleye, Yeşilay Bayrağı yansıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:41 Kaynak: DHA
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