Galata Kürek Takımı, Muğla'da Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Galata Kürek Takımı, Muğla'nın Ortaca ilçesinde Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Kürek ve kano sporcuları, teknelerini Dalyan kanalına indirip, günde çift antrenman gerçekleştiriyor.

Galata Kürek Takımı Başantrenörü Cemal Şenyuva, AA muhabirine, büyükler Türkiye Şampiyonası'nın mayıs ayında yapılacağını söyledi.

Şampiyonaya yaklaşık 24 kulübün katılacağını belirten Şenyuva,"Biz de yaklaşık 45 sporcuyla katılacağız. Bizim için bu kamp, Türkiye Şampiyonası öncesi çok iyi oldu. Kulübümüzde ilk defa kamp yapacak olan sporcularımız var. Günde iki antrenmanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Büyük bir yarışmadan önce böyle güzel bir havada ve suda kürek çekmek bizim için de bir şans. Bu şansı ve iyi değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Galata Kürek Kulübü Başkanı Aydın Dönmez ise Dalyan'da güzel bir kamp ortamı geçirdiklerini kaydetti.

Galata Kürek Takımı sporcusu Ayçin Alp da Dalyan kampının kendileri için çok verimli geçtiğini ifade etti.

Türkiye şampiyonasına iyi hazırlandıklarını anlatan Alp, amaçlarını madalyaları toplamak olduğunu dile getirdi.