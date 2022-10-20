Galata Mevlevihanesi, Devran-ı Şerif programına ev sahipliği yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında "Devran-ı Şerif" programı izleyicilerin beğenisine sunuldu.

İnsan ve İrfan Vakfı ile İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından

Galata Mevlevihanesi'de düzenlenen etkinlik, yerli ve yabancı katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Program, İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu üyeleri tarafından Yüce Gümüş'ün sanat yönetmenliğinde, M. Fatih Çıtlak'ın postnişinliğinde icra edildi.

Gösterim öncesinde konuşan Çıtlak, "Devran-ı Şerif hakikaten çok özeldir. Kardeşlerimizin sükunetle, muhabbetle, kalpleriyle seyretmelerini, kalbi muhabbet için dinlemelerini acizane tavsiye ediyorum." dedi.

Çıtlak, cuma öncesindeki akşamın manevi ikliminde gerçekleştirilen Devran-ı Şerif'in en az 300-350 senelik usule uygun olarak icra edildiğini kaydetti.

Gösterimin yapıldığı Semahane bölümünün kapasitesi dolunca, izleyicilerin bir kısmı Mevlevihane binasının önünde ve avluda kurulan dev ekrandan programı takip etti.

Festival etkinlikleri kapsamında Galata Mevlevihanesi'nde kapanış programı olarak 23 Ekim saat 20.00'de "Sema Mukabelesi, Semah ve Devran-ı Şerif Özel Konseri" yapılacak.

Yüzyıllardır tekkelerde icra edilen "Devran-ı Şerif" ve diğer tasavvufi merasimler, aslı muhafaza edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından izleyicilere sunuluyor.