Galata Mevlevihanesi’nde iftar
1 saat önce
Müze kültürü bilincini toplumun her kesimine yaymak, yerli ve yabancı daha çok ziyaretçinin müzelerle buluşmasını sağlamak amacıyla SICPA Türkiye ve Müze Kart'ın ev sahipliğinde Galata Mevlevihanesi'nde iftar programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:08
Müze kültürü bilincini toplumun her kesimine yaymak, yerli ve yabancı daha çok ziyaretçinin müzelerle buluşmasını sağlamak amacıyla SICPA Türkiye
ve Müze Kart'ın ev sahipliğinde Galata
Mevlevihanesi'nde iftar programı düzenlendi.
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