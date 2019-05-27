Son Dakika Haberleri: Galata Mevlevihanesi’nde iftar

Galata Mevlevihanesi’nde iftar

1 saat önce

Müze kültürü bilincini toplumun her kesimine yaymak, yerli ve yabancı daha çok ziyaretçinin müzelerle buluşmasını sağlamak amacıyla SICPA Türkiye ve Müze Kart'ın ev sahipliğinde Galata Mevlevihanesi'nde iftar programı düzenlendi.

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Müze kültürü bilincini toplumun her kesimine yaymak, yerli ve yabancı daha çok ziyaretçinin müzelerle buluşmasını sağlamak amacıyla SICPA Türkiye ve Müze Kart'ın ev sahipliğinde Galata Mevlevihanesi'nde iftar programı düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:08 
Türkiye, Galata, Ekonomi
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