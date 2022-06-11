Beyoğlu Kültür Yolu'nun manevi durakları arasında yer alan ve 1491'e uzanan köklü tarihiyle dikkat çeken Galata Mevlevihane'sinde Sema, Semah, Devran Töreni'ne gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme' sergisini gezdikten sonra Galata Mevlevihanesine gelerek törenleri izledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Galata Mevlevihanesi'nde Sema, Semah ve Devran Töreni - Son Dakika

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