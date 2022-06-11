Galata Mevlevihanesi'nde Sema, Semah ve Devran Töreni - Son Dakika
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Galata Mevlevihanesi'nde Sema, Semah ve Devran Töreni

11.06.2022 21:32

Galata Mevlevihanesi'nde Sema, Semah ve Devran Töreni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilen Sema, Semah ve Devran Töreni'ne katıldı.

Galata Mevlevihanesi'nde Sema, Semah ve Devran Töreni

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilen Sema, Semah ve Devran Töreni'ne katıldı.

Beyoğlu Kültür Yolu'nun manevi durakları arasında yer alan ve 1491'e uzanan köklü tarihiyle dikkat çeken Galata Mevlevihane'sinde Sema, Semah, Devran Töreni'ne gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme' sergisini gezdikten sonra Galata Mevlevihanesine gelerek törenleri izledi.

Galata Mevlevihanesi'nde Sema, Semah ve Devran Töreni
Galata Mevlevihanesi'nde Sema, Semah ve Devran Töreni
Galata Mevlevihanesi'nde Sema, Semah ve Devran Töreni
Galata Mevlevihanesi'nde Sema, Semah ve Devran Töreni

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galata Mevlevihanesi'nde Sema, Semah ve Devran Töreni - Son Dakika

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