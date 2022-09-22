Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruda, "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.
Araç ve yaya trafiğine kapatılan köprüler, havadan görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika