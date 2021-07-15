Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişinin ardından Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle millete sesleniş gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sonrasında İletişim Başkanlığı tarafından Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve Koreografi gösterisi düzenlendi. - İSTANBUL