Son Dakika Haberleri: Galata Ve Beyazıt Kuleleri, Meme Kanserine dikkat çekmek İçin 'pembe' olacak
Son Dakika Güncel Galata Ve Beyazıt Kuleleri, Meme Kanserine dikkat çekmek İçin 'pembe' olacak

Galata Ve Beyazıt Kuleleri, Meme Kanserine dikkat çekmek İçin 'pembe' olacak

19 dakika önce

Galata ve Beyazıt Kuleleri, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda gün geçtikçe daha sık görülmeye başlanan meme kanserine dikkat çekmek amacıyla 14- 20 Ekim tarihleri arasında pembe renk ile aydınlatılacak.

Galata Ve Beyazıt Kuleleri, Meme Kanserine dikkat çekmek İçin 'pembe' olacak, System.String[]

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü nedeniyle kadınları etkileyen bu önemli hastalığa görsel bir etkinlikle dikkat çekecek.

Galata ve Beyazıt Kuleleri, toplumda gittikçe daha yaygın hale gelen sağlık sorunlarından biri olan meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 14-20 Ekim tarihleri arasında pembe renk ile aydınlatılacak.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı'' kapsamında, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle meme kanserine dikkat çekiliyor ve 1993'ten beri "Pembe Kurdele" meme kanserinin sembolü olarak kullanılıyor.

MEME KANSERİ NEDİR?

Meme kanseri, sıklıkla sütü tas¸ıyan kanallardan, daha az sıklıkla memedeki süt?bezlerinden kaynaklanan bir tümördür. Kanser, genel olarak tek bir hücreden gelis¸ir ve 1 cm çapına ulas¸ması 5 yıldan uzun sürer; yani yavas¸ yavas¸ büyür. Hastalığın bas¸langıcında sınırlı olan kanser hücreleri, zaman geçtikçe çevresindeki dokulara, kan damarları ve lenf kanalları içerisine yayılarak koltuk altı lenf bezleri ve digˆer organlara sıçrayabilir. Meme kanseri ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser olup, dünya genelinde yılda 2 milyon, Türkiye'de ise en az 25 bin kadını etkiliyor. Türkiye'de meme kanseri son 25 yılda 3 katına yakın bir oranda arttı.

Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:44 Kaynak: Bültenler
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