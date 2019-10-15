Son Dakika Haberleri: Galata ve beyazıt kulesi, meme kanserine dikkat çekmek için 5 gece pembe renkle aydınlatılacak.
Son Dakika Güncel Galata ve beyazıt kulesi, meme kanserine dikkat çekmek için 5 gece pembe renkle aydınlatılacak.

Galata ve beyazıt kulesi, meme kanserine dikkat çekmek için 5 gece pembe renkle aydınlatılacak.

1 saat önce

15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü nedeniyle Galata Kulesi, meme kanserine dikkat çekmek için dün akşam pembe renkle aydınlatıldı.

15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü nedeniyle Galata Kulesi, meme kanserine dikkat çekmek için dün akşam pembe renkle aydınlatıldı. Bu akşam da Beyazıt Kulesi hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için pembe renkle aydınlatılacak. İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi ve Beyazıt Kulesi'ndeki pembe ışıklandırma 20 Ekim'e kadar devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı günü nedeniyle meme kanserine dikkat çekmek için Galata Kulesi, toplumda pembe renk ile aydınlatıldı. İstanbul'un önemli tarihi eserlerinden Beyazıt Kulesi de bu akşamdan itibaren pembe renk ile aydınlatılacak. Her iki kule, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 20 Ekim'e kadar geceleri pembeye bürünecek.

Galata ve beyazıt kulesi, meme kanserine dikkat çekmek için 5 gece pembe renkle aydınlatılacak.

Beyazıt Kulesi, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:09 Kaynak: DHA
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