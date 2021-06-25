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Galata Wind, Doğan Holding genel merkezinin çatısına güneş enerjisi santrali kurdu - Son Dakika

Galata Wind, Doğan Holding genel merkezinin çatısına güneş enerjisi santrali kurdu

25.06.2021 17:27
Galata Wind, Doğan Holding genel merkezinin çatısına güneş enerjisi santrali kurdu, System.String[]

Doğan Holding genel merkezinin çatısına Galata Wind Enerji tarafından kurulan güneş enerjisi santrali (GES) sistemi yılda 120 megavatsaat elektrik tasarrufu sağlayacak.

Doğan Holding genel merkezinin çatısına Galata Wind Enerji tarafından kurulan güneş enerjisi santrali (GES) sistemi yılda 120 megavatsaat elektrik tasarrufu sağlayacak.

Galata Wind Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Doğan Holding genel merkezinin çatısına 99 kilovatlık maksimum potansiyele sahip GES sistemi kuruldu.

Söz konusu sistem, 2030 yılı itibariyle karbon nötr bir organizasyon olmayı hedefleyen Doğan Holding'in yılda 120 megavatsaat seviyesinde enerji tasarrufu elde etmesini sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Galata Wind Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan, şirketin kurulu gücünün toplam 269 megavat olduğunu vurgulayarak, Galata Wind'in yüzde 100 temiz enerji ilkesinin sadece bugünü değil geleceği de şekillendirdiğini ifade etti.

Her evin ve işyerinin kendi temiz enerjisini üretmesini hedeflediklerinin altını çizen Kuyan, Doğan Holding genel merkezi binasının çatısına kurulan güneş enerjisi sisteminin de bunun ilk örneklerinden olduğunu belitti. ???????

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Galata Wind, Doğan Holding genel merkezinin çatısına güneş enerjisi santrali kurdu - Son Dakika Ekonomi


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