Galataport İstanbul'a uluslararası ödül

Galataport İstanbul, Akdeniz çanağındaki yaklaşık 100 kruvaziyer limanını temsil eden MedCruise Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Galataport İstanbul'un açıklamasına göre, Karaköy sahil şeridini 200 yıl sonra halkın erişimine açıp turizmden kültür-sanata kadar yaşamın her alanına dokunacak projesi uluslararası ödülleri toplamaya başladı.

Galataport İstanbul, bu yıl ikincisi düzenlenen MedCruise Ödülleri'nde, "Pandemi Sürecinde En Yüksek Performans/Bağlılık Gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı" dalındaki ödülün kazananı, Galataport İstanbul oldu.

Galataport İstanbul, ödülü; pandemi sürecinde sektör içerisinde yürüttüğü, limanlarla kruvaziyer firmaları arası diyalog ve sektör içerisinde sıkı iş birliği ve iletişim çalışmaları ile Kovid-19'a karşı hassasiyetle geliştirdiği önlemler çerçevesinde aldı.

Dünyadaki en büyük ikinci pazar konumundaki Akdeniz çanağını temsil eden MedCruise Birliği tarafından verilen ödül, farklı kategorilerde, sektörü daha da ileriye götürmeye yönelik çalışmalarıyla öne çıkan şirketleri, organizasyonları ve kişileri ödüllendirmeyi amaçlıyor. Ödül töreni, ağustosta online olarak gerçekleşecek.