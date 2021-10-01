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Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor - Son Dakika

Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor

01.10.2021 11:03
Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor, System.String[]

İstanbul'a iki yıl sonra gelen ilk yolcu gemisi, Galataport İstanbul'da dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminaline demirledi.

İstanbul'a iki yıl sonra gelen ilk yolcu gemisi, Galataport İstanbul'da dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminaline demirledi.

Şehrin tarihi limanını dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve kültür sanat, alışveriş ve gastronomi merkezine

dönüştüren, 200 yıldır kapalı olan sahil şeridini yeniden halkın erişimine açan Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisini 1 Ekim

Cuma günü karşıladı. Bulgaristan'ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı geminin 57 yolcusu, seyahatlerini eşsiz bir tarihi yarımada manzarası ile karşılandıkları İstanbul'da tamamlayacak. Bir gece Galataport İstanbul'da kalacak gemi, 2 Ekim'de uzun bir aradan sonra Galataport İstanbul'dan gemiye binecek 69 yeni yolcusu ile bir sonraki rotasına doğru yola çıkacak.

Kruvaziyer sektöründe seyahatlerin başlangıç ve bitiş noktası olan limanlar "ana liman" olarak tanımlanıyor. Seyahatine ana limandan başlayıp bitiren kruvaziyer yolcuları, günübirlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, şehre diğer yollardan gelen bir turistin ise 8 katı kadar alışveriş ve yeme içme harcamasına ek olarak konaklama ve uçuş harcaması yapıyor. İstanbul ve

Türkiye turizmine ve ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak olan Galataport İstanbul için SeaDream II gemisi ana liman konumlamasının ilk adımı olma özelliğini de taşıyor.

Galataport İstanbul, 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile Boğaz kenarında 1,2 kilometre sahil şeridini kapsayan dünyanın en önemli projeleri arasında yer alıyor. Galataport İstanbul, engelli dostu ve düşük katlı yapıları, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi, alternatif ulaşım olanakları gibi birçok özelliği ile öne çıkıyor. Misafirlerine "nefes alan", sağlıklı ve güvenli bir kültür sanat, alışveriş, yeme içme ve çalışma deneyimi sunuyor.

"EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN TURİZME BÜYÜK KATKI"

Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, "Galataport İstanbul olarak ilk yolcu gemimizi karşılamaktan dolayı çok mutluyuz. Pandeminin yol açtığı erteleme ve iptaller, dünya genelinde aşılanmanın artışıyla ortadan kalkmaya başlıyor. Gemilerimizi daha sık göreceğimiz, farklı ülkelerden, farklı sınıflarda kruvaziyerlerin demirleyeceği bir yıl olacağını ümit ediyoruz. Galataport İstanbul'a gelecek her yolcu ve mürettebat hem ekonomik hem de sosyal anlamda ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu hedefliyoruz. Her turist ülkesine döndüğünde 4 kişiye Türkiye ziyaretinden söz etse her sezon milyonlarca insana erişmiş olabiliriz. Kruvaziyer sektörünün bir şehre ekonomik ve sosyal katkısı çok önemli" dedi.

(Gülşah Kahveci - Murat Horoz - İsmail Coşkun - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor
Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor
Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor
Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor
Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor
Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor
Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor
Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor
Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor
Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor

Kruvaziyer, Galataport, İstanbul, Liman, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor - Son Dakika
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