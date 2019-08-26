Galataport İstanbul mayıs ayında açılacak
1 saat önce
Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek, turizmden kültür-sanata kadar hayatın her alanına dokunacak bir dünya projesi olan Galataport İstanbul, 2020'nin mayıs ayında açılmaya hazırlanıyor.
Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek, turizmden kültür-sanata kadar hayatın her alanına dokunacak bir dünya projesi olan Galataport İstanbul, 2020'nin mayıs ayında açılmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:45
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