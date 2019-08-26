Son Dakika Haberleri: Galataport İstanbul mayıs ayında açılacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Galataport İstanbul mayıs ayında açılacak

1 saat önce

Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek, turizmden kültür-sanata kadar hayatın her alanına dokunacak bir dünya projesi olan Galataport İstanbul, 2020'nin mayıs ayında açılmaya hazırlanıyor.

Galataport İstanbul mayıs ayında açılacak, System.String[]

Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek, turizmden kültür-sanata kadar hayatın her alanına dokunacak bir dünya projesi olan Galataport İstanbul, 2020'nin mayıs ayında açılmaya hazırlanıyor.

İstanbul, Karaköy, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatil eleştirisine cevap: 25 yılı bana yüklemeleri çok üzücü
İnşaat mühendisi gencin, ailesini katlettikten sonra balkondan atlayıp intihar etmesi kamerada Eski milli atlet Gül Çıray Akbaş vefat etti Medipol Başakşehir'den sürpriz Quaresma hamlesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 16:13:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galataport İstanbul mayıs ayında açılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]