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Galatarasay'ın yeni transferi Cicaldau: Hagi ve Popescu'nun izinden gideceğim - Son Dakika

Galatarasay'ın yeni transferi Cicaldau: Hagi ve Popescu'nun izinden gideceğim

25.07.2021 15:03
Galatarasay'ın yeni transferi Cicaldau: Hagi ve Popescu'nun izinden gideceğim, System.String[]

Galatarasay'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılıların efsane futbolcuları Hagi ve Popescu'nun izinden gideceğini söyledi.

Galatarasay'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılıların efsane futbolcuları Hagi ve Popescu'nun izinden gideceğini söyledi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Romanya ekibi U.Craivo'dan 5 yıllığına renklerine bağladığı 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau, sözleşmeye imza attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Transfer süreci hakkında bilgi veren Rumen oyuncu, "Menajerim bana haber verdi. Sonra transferin sonuçlanmasını bekledim. Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Sarı-kırmızılılarda efsaneleşen vatandaşları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu gibi isimlerin izinden gideceğini ve onların performansına yaklaşmaya çalışacağını söyleyen Cicaldau, "Hagi ve Popescu'nun Galatasaray'da elde ettiği başarıları herkes biliyor. İkisini de tanıyorum. Hagi benim hocam. Onları mahcup etmediğimi düşünüyorum. Onların yaptıklarını yapamasam dahi performanslarına yaklaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.İLK İDMANINA ÇIKTI

Bu arada Alexandru Cicaldau, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Cicaldau, Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah antrenmanı öncesi takım arkadaşları ve teknik heyetle tanışıp çalışmaya katıldı.

Alexandru Cicaldau, Gheorghe Popescu, Galatasaray, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatarasay'ın yeni transferi Cicaldau: Hagi ve Popescu'nun izinden gideceğim - Son Dakika Spor


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