Son Dakika Haberleri: Galatasarat HDI Sigorta - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Son Dakika Spor Galatasarat HDI Sigorta - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0 - Son Dakika Spor

Galatasarat HDI Sigorta - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

7 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-11, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Galatasarat HDI Sigorta - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0, System.String[]

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-11, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki 9'uncu galibiyetini elde ederken, konuk takım 11'inci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.


Beylikdüzü, voleybol, Sigorta, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:07 Kaynak: DHA
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