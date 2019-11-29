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Galatasarat HDI Sigorta - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
7 saat önce
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-11, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:07 Kaynak: DHA
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-11, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki 9'uncu galibiyetini elde ederken, konuk takım 11'inci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
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