Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-11, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki 9'uncu galibiyetini elde ederken, konuk takım 11'inci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.