Son Dakika Haberleri: Galatasaray: 0-0
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Galatasaray: 0-0

1 saat önce

STAT: Jan BreydelHAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz KovacicCLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits (Dk. 86 Balanta), Vormer, Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Okereke (Dk. 60 Openda), DiattaGALATASARAY: Muslera, Mariano (Dk.

Galatasaray: 0-0, System.String[]

STAT: Jan Breydel
HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic
CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits (Dk. 86 Balanta), Vormer, Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Okereke (Dk. 60 Openda), Diatta
GALATASARAY: Muslera, Mariano (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri (Dk. 90+3 Donk), Lemina (Dk. 61 Emre Mor), Feghouli, Babel, Falcao
SARI KARTLAR: Openda, Vormer (Club Brugge) - Lemina, Nzonzi, Donk (Galatasaray)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile 0-0 berabere kaldı.
Belçika'nın Brugge kentinde bulunan Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı.


Mbaye Diagne, Galatasaray, Brugge, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:00 Kaynak: DHA
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