Galatasaray: 0-2 - Son Dakika

Galatasaray: 0-2

İbrahim ALİOĞLU / STAT: Fatih TerimHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Serkan OkMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Epureanu (Dk. 85 Mehmet Topal), Skrtel, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Mbombo), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Kerim), Aleksic, Visca (Dk.

Galatasaray: 0-2, System.String[]

İbrahim ALİOĞLU/

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Epureanu (Dk. 85 Mehmet Topal), Skrtel, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Mbombo), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Kerim), Aleksic, Visca (Dk. 81 Guldbrandsen), Berkay Özcan (Dk. 46 Crivelli), BaGALATASARAY: Fatih Öztürk - Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi (Dk. Linnes), Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli (Dk. 72 Etebo), Arda Turan (Dk. 72 Babel), Emre Kılınç (Dk. 86 Ömer Bayram), Falcao (Dk. 72 Diagne)GOLLER: Dk. 14 (P) Falcao, Dk. 76 Belhanda (Galatasaray)SARI KARTLAR: Epureanu, Mahmut, Ba, Okan Buruk (TD) (Medipol Başakşehir) - Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

13'üncü dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşu pozisyonunda Demba Ba topu uzaklaştırdı. VAR'a giden hakem Atilla Karaoğlan Demba Ba'nın topu eliyle kontrol ettiğini belirtirken penaltı noktasını gösterdi.14'üncü dakikada penaltı atışında topun başına geçen Falcao, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.24'üncü dakikada Luyindama savunmandan çıkarken topu kaptırdı, Demba Ba'nın önünü kapatan Marcao önemli bir pozisyonu önledi.52'nci dakikada Visca'nın yerden içeri çevirdiği topta Demba Ba'dan önce kaleci Fatih yatarak topun sahibi oldu.55'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Arda'nın yerden pasında Feghouli'nin şutu kaleci Mert'ten döndü.76'ncı dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Emre Kılınç'ın yerden pasında Babel arkasındaki Belhanda'ya topuk pasını verdi, Faslı oyuncu şık bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.83'üncü dakikada Kerim Frei'ın kafa vuruşunda kaleci Fatih gole izin vermedi.87'nci dakikada Diagne'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.90+3'üncü dakikada Ba'nın kafa vuruşunda kaleci Fatih topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.


Mehmet Topal, Galatasaray, Başakşehir, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray: 0-2 - Son Dakika Spor

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