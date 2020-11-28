Galatasaray: 0-4 - Son Dakika

Galatasaray: 0-4

28.11.2020 21:13
Galatasaray: 0-4, System.String[]

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Serkan Ok (xx), Serkan Çimen (xx)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Emir (xx), Meriah (x), Moroziuk (x), Melnjak (x), Abdullah (xx) (Dk.64 Onur xx), Donsah (x), Baiano (xx), Boldrin (x), Samudio (xx) (Dk.64 Fernando x), Skoda (x) (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Serkan Ok (xx), Serkan Çimen (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Emir (xx), Meriah (x), Moroziuk (x), Melnjak (x), Abdullah (xx) (Dk.64 Onur xx), Donsah (x), Baiano (xx), Boldrin (x), Samudio (xx) (Dk.64 Fernando x), Skoda (x) (Dk.64 Remy xx)GALATASARAY: Fatih (xxx) - Donk (xx), Marcao (xx), Linnes (xx), Emre Taşdemir (xx) (Dk.89 Şener x), Taylan (xxx), Emre Kılınç (xx) (Dk.89 Kerem x), Feghouli (xxx), Emre Akbaba (xxx) (Dk.89 Ömer x), Oğulcan (xxx) (Dk.78 Sekidika x), Diagne (xxxx) (Dk.90 Ali Yavuz x)GOLLER: Dk.45 (P), Dk.52 ve Dk.79 Diagne, Dk.87 Taylan (Galatasaray)?KIRMIZI KART: Dk. 77 Boldrin (Çaykur Rizespor)SARI KARTLAR: Baiano, Emir, Melnjak, Moroziuk (Çaykur Rizespor) - Fatih (Galatasaray)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.3'üncü dakikada orta alandan gelen pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Akbaba, pasını sağ taraftaki Oğulcan'a çıkarttı. Bu futbolcunun ceza sahası içerisinden bekletmeden çektiği şutta top üstten auta çıktı.25'inci Emre Akbaba'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Oğulcan'ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu ayaklarıyla kurtardı.26'ncı dakikada ceza yayı üzerinde sırtı dönük pozisyonda topla buluşan Oğulcan'ın dönerek vurduğu sert şutta kaleci Gökhan soluna doğru uzanarak topu kornere çeldi.30'uncu dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasına yakın yerde buluşan Diagne'nin gelişine vuruşunda top kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.33'üncü dakikada Moroziuk'un sağ kanattan gönderdiği uzun topu ceza yayı üzerinde göğsüyle kontrol eden Skoda'nın şutunda top yandan dışarıya çıktı.45'inci dakikada ceza sahası içerisinde Melnjak ile çıktığı hava topunda yerde kalan Emre Akbaba'nın pozisyonunu VAR'da inceleyen maçın hakemi penaltı kararı verdi. Beyaz noktaya gelen Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 52'nci dakikada Oğulcan'ın sağ kanattan gönderdiği ortada ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba bekletmeden pasını Diagne'ye çıkardı. Bu futbolcunun şutunda rakibe çarparak yön değiştiren top sol kale direğinin dibinden filelerle buluştu: 0-2.66'ncı dakikada sağ kanattan Moroziuk'un ceza sahasına gönderdiği topu göğsüyle kontrol eden Boldrin'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Remy'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.79'uncu dakikada topla ceza sahasına yönelen Emre Kılınç'tan aldığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Diagne'nin şutunda top ağlarla buluştu: 0-3.85'inci dakikada kendi sahasında hızlı çıkan Galatasaray'da Diagne'nin pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Sekidika'nın şutunda Gökhan topu kornere çelmeyi başardı.87'nci dakikada kullanılan kornerde rakip savunmadan seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Taylan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4.

Karşılaşma konuk ekip Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Rize
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4

Galatasaray, Karaoğlan, Çaykur, Skoda, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray: 0-4 - Son Dakika Spor


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Son Dakika

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