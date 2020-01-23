Galatasaray, 1-1'in rövanşında tur arıyor! Rizespor karşısında iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, 1-1'in rövanşında tur arıyor! Rizespor karşısında iddaa oranı... - Son Dakika Spor

Galatasaray, 1-1'in rövanşında tur arıyor! Rizespor karşısında iddaa oranı...

6 saat önce

Bu bir ilandırGALATASARAY - RİZESPORZiraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 1-1'in rövanşın Galatasaray ile Rizespor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, 1-1'in rövanşında tur arıyor! Rizespor karşısında iddaa oranı..., System.String[]

Bu bir ilandır


GALATASARAY - RİZESPOR


Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 1-1'in rövanşın Galatasaray ile Rizespor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor.


Hafta sonu iki takım da ikinci yarının ilk maçını kazanmanın moraliyle sahaya çıkacak.


Galatasaray'da, TD Fatih Terim'in kadroda birkaç rotasyon yapması beklense de işi şansa bırakmayıp as oyuncularının birçoğuna da şans vermesi sürpriz olmaz.


İki takımın aralarında oynadıkları 5 maçın 2'sini Galatasaray kazanırken, Rizespor sahadan hiç galibiyetle ayrılamadı (3 beraberlik).


Galatasaray son 6 resmi maçının 5'ini kazandı.


Üyelerin yaklaşık %47'si karşılaşmayı Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyor...


YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN TERCİHİ...


Ligde puan kaybına tahammülü olmayan ve zirvenin halen 10 puan gerisinde olan Galatasaray'ın, sezonu kupa ile kapatması için en önemli arena Ziraat Türkiye Kupası…


TD Fatih Terim de kupa maçlarında tamamı ile bir kadro değişimine gitmeyip as oyuncularına da süre veriyor. Bir rotasyon elbette yapılacak ancak ilk 11 tamamı ile değişmeyecek.


En az 5-6 oyuncu değişikliği beklesek de Galatasaray hangi kadro ile sahaya çıkarsa çıksın Rizespor'u 1-1'in rövanşında mağlup ederek üst tura çıkacaktır.


Galatarasay'ın eski yıldızlarından Nonda'nın, Monaco formasıyla Lyon'a attığı gol!


Türkiye Kupası, Türk Telekom, Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:04 
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