Galatasaray, 1 yıl rötarla Fatih Öztürk'ü transfer etti

Ve Fatih Öztürk Galatasaray'da... Hürriyet'in 4 Ağustos'ta 'Galatasaray kaledeki fatih'ini buldu' başlığı ile okuyucularına duyurduğu transfer, dün resmiyete döküldü. Geçtiğimiz yıl sarı kırmızılı kulübe transferi direkten dönen 33 yaşındaki kaleci, 1 sene rötarlı da olsa imzayı attı.

Medipol Başakşehir'in Volkan Babacan'ı kadroda tutma kararı alması üzerine fatih Öztürk ile görüşen Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın bu transfere vize vermesi üzerine işi bitirdi. Sarı kırmızılılarla görüşüp anlaşan tecrübeli kaleci, hafta içinde Kasımpaşa Kulübü'nün sahibi olan iş insanı Turgay Ciner'le bir araya gelerek transfer için izin istedi.

2.4 MiLYON TL ALACAK

Bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Ciner'den izin alan fatih, dün Kasımpaşa ile olan kontratını karşılıklı feshetti. Bu gelişme sonrasında deneyimli file bekçisi, Galatasaray'la 2.4 milyon TL garanti ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DONK AÇIKLANDI

Öte yandan G. Saray, donk ile 515 bin 750 dolar karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Hollandalı bu sezon 1 milyon 895 bin Euro almıştı.