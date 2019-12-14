Galatasaray: 101 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 83 - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray: 101 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 83 - Son Dakika Spor

Galatasaray: 101 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 83

6 saat önce

Salon: Ahmet CömertGalatasaray: Işıl Alben 12, Funda Nakkaşoğlu, Hartley 22, Macaulay 14, Tilbe Şenyürek 16, Meltem Yıldızhan 2, Şerife Alperi Onar 4, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 6, Stankovic 18, Mısra Albayrak 3, İnci Güçlü 1Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Prince 40, İrem Naz Topuz...

Galatasaray: 101 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 83, System.String[]

Salon: Ahmet Cömert


Galatasaray: Işıl Alben 12, Funda Nakkaşoğlu, Hartley 22, Macaulay 14, Tilbe Şenyürek 16, Meltem Yıldızhan 2, Şerife Alperi Onar 4, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 6, Stankovic 18, Mısra Albayrak 3, İnci Güçlü 1


Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Prince 40, İrem Naz Topuz 2, Ivashchanka 7, Sengi Tonguç 6, Dikaioulaku 21, Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 2, Nurat Tutsak 5


1. Periyot: 26-24


Devre: 47-45


3. Periyot: 72-63


Galatasaray, ligde 7. galibiyetini elde ederken, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ise 7. yenilgisini aldı.


Galatasaray, basketbol, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:54 
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