Galatasaray 114 yaşında

Başkan Mustafa Cengiz: "Mali anlamda başarılı olmanın köklerinde amatör branşların katkısı var"

"Düzeysiz cevaplar vermeyeceğiz ama yerin altından kalkamayacakları yanıtlar verebiliriz"

Serhan TÜRK, İstanbul DHA - Galatasaray Kulübü'nün dün başlayan 114. kuruluş yılı etkinlikleri bugün lisede yapılan törenle sona erdi.

Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye olan 87 yaşındaki Talat Köseoğlu, yaş kütüğüne 114. yıl plaketini çaktı. Etkinlik çerçevesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara madalya verildi.

Etkinliklerde Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Kulübü'nün bu yıl kazandıkları kupaların tanıtımı yapıldı. Takım ve bireysel olarak kazanılan ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tek tek anlatıldı. Futbol takımının 2018-2019 sezonunda kazandığı Süper Lig, TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası da tanıtımda yer aldı. 114. yıl etkinleri geleneksel olarak yenilen pilav ile sona ererken; Başkan Mustafa Cengiz yaptığı konuşmada amatör branşlardan gelen ekonomik katkıya vurgu yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı, amatör branşlarda kısıtlı bütçeyle gittiklerini, ancak mali anlamda başarılı olmanın köklerinde de amatör branşların olduğunun altını çizerek amatör branşların mali olarak Galatasaray'a yardım ettiği için teşekkür etti.

"RAKİPLERİMİZ KOMBİNE VE MAÇ HASILATI GELİRLERİNDE YANIMIZA YAKLAŞAMIYOR"

Mali ve sportif olarak tüm herkesi kutladığını söyleyen Mustafa Cengiz, bu dönemde Galatasaray Spor Kulübü 'nün gelir rekoru kırdığını ve hiçbir takımın kombine ve maç geliri hasılatında yanlarında yaklaşamadığını da ifade etti.

En büyük hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şu ricada bulundu: "Alınan iki beraberlikle yönetime, teknik heyete, taraftara, kırılgan bir hale gelmemelisiniz."

"ÖYLE BİR YANIT VERİRİZ Kİ YERİN ALTINDAN KALKAMAZLAR"

Kendilerinin Galatasaray olduğunu ve düzeysiz eleştirilere aynı düzeysizlikle yanıt veremeyeceklerini de kaydeden Cengiz, düzeysiz cevaplar vermeyeceklerini ancak yerin altından kalkamayacakları yanıtlar verebileceklerini de söyleyen Mustafa Cengiz, aidiyet, şefkat ve sadakatin Galatasaray'ın asıl benliği olduğunu da itiraf etti.

İki mağlubiyet ya da iki beraberlikle asla yere düşmeyeceklerini, bu sene şampiyonluk yarışının daha zorlu geçeceğini, ve kenetlenmelerinin bazılarını rahatsız ettiğini bildiren Cengiz, dışarda çok ciddi şer odaklarının olduğunu, iki mağlubiyetle bu şer odaklarının oyununa düşmemeleri gerektiğini, çok üzüntüler yaşadıklarını ancak çok sevinç yaşacaklarını da sözlerine ekledi.