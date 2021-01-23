Galatasaray 12 gün sonra yeniden Malatya'da - Son Dakika

- Galatasaray 12 gün sonra yeniden Malatya'da

MALATYA - Süper Lig'in 21. haftasında Pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacak olan Galatasaray akşam üzeri özel uçakla Malatya'ya geldi.

12 gün önce Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile bu sefer Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı ekip 12 gün sonra yeniden Malatya'ya geldi. Galatasaray kafilesini taşıyan özel uçakla saat 17.30 sıralarında Malatya Erhaç Havaalanı'na iniş yaptı. Malatya Galatasaraylılar Derneği tarafından çiçeklerle karşılanan sarı-kırmızılı ekip daha sonra kampa gireceği otele geçti.

24 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık ile yardımcıları Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yönetecek.

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Younes Belhanda ile Christian Luyindama sarı kart sınırında bulunurken, Beşiktaş derbisinde direkt kırmızı kart gören Mbaye Diagne ile sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan forma giyemeyecek. Yılbaşında talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui kafilede yer almadı.