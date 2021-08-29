Galatasaray: 2-2

Kaan ÜLKER/

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran- Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Evren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Ahmet Engin), Hajradinovic (Dk. 90+2 Doğucan Haspolat), Varga (Dk. 46 Umut Bozok), Jörgensen (Dk. 82 Eysseric)GALATASARAY: Muslera- Boey, Luyindama, Nelsson, Aanholt (Dk. 74 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Babel), Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Morutan (Dk. 72 Feghouli), Diagne (Dk. 46 Mohamed)GOLLER: Dk. 45+2 Jörgensen, Dk. 66 Umut Bozok (Kasımpaşa) - Dk. 32 Cicaldau, Dk. 38 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)SARI KART: Sadiku, Eysseric (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, 32'nci dakikada Cicaldau ve 38'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle mücadelede 2-0 öne geçti. Kasımpaşa bu gollere 45+2'nci dakikada Görgensen ve 66'ncı dakikada Umut Bozok ile cevap verdi.

18'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası köşesinde şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.19'uncu dakika Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutu üstten auta gitti.21'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aanholt, pasını Cicaldau'ya çıkardı. Cicaldau'nun vuruşunu kaleci Ertuğrul ayaklarıyla topu kurtarmayı başardı.27'nci dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğl'nun ceza sahasına girer girmez yerden pasında altıpas önünde Diagne'nin dokunamadığı top auta gitti.31'inci dakikada Kasımpaşa'nın sağ taraftan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Erdoğan'ın şutu az farkla auta gitti.32'nci dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sol taraftan çizgiye inerek ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Morutan, rakibini geçerek pasını altıpas önündeki Cicaldau'ya çıkardı. Cicaldau'nun dokunduğu top ağlarla buluştu: 0-1.38'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Diagne ile yaptığı duvar pası sonucu topla buluşan Morutan, ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti. Morutan'ın sert vuruşunu kaleci uzanarak çıkarmayı başardı. Dönen topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-2.45+2'nci dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Hızlı gelişen atakta, sağ kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ortasında altıpas içinde Jörgensen'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 2-1.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.56'ncı dakikada Kasımpaşa'ya beraberliğe yaklaştı. Sağ tarafta topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahasına girerek sağ çaprazdan çektiği şutu Muslera çıkarmayı başardı. Dönen topu Taylan Antalyalı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.66'ncı dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı topta Yusuf Erdoğan bekletmeden pasını Umut Bozok'a çıkardı. Umut'un ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.74'üncü dakikada sol tarafta topla buluşan Aanholt'un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topa buluşan Mohamed'in dönerek vuruşunda kaleci Ertuğrul topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.80'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, kaleci Ertuğrul'u çalımlayarak çektiği şutta defans araya girerek topu kornere gönderdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdiMORUTAN İLK MAÇINA ASİSTLE BAŞLADI

Galatasaray'ın Romanya ekibi FCSB'den yeni transferi Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçına 11'de başladı. Rumen futbolcu, karşılaşmanın 32'nci dakikasında asist yaptı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Morutan, rakibini geçerek pasını altıpas önündeki Cicaldau'ya çıkardı. Cicaldau'nun dokunduğu topta Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti.