Galatasaray: 2-4

STAT: McDiarmid Park
HAKEMLER: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs SpasjonnikovsST. JOHNSTONE: Clark - Kerr, Gordon, McCart, Brown (Dk. 67 Rooney), McCann, Davidson, Craig (Dk. 70 Hendry), Booth (Dk. 86 Devine), Kane (Dk. 66 May), O'HalloranGALATASARAY: İsmail Çipe - Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 89 Alpaslan Öztürk), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Mustafa Muhammed), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 88 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Babel), Diagne (Dk. 83 Aytaç Kara)GOLLER: Dk. 37 Kerr, Dk. 90+3 O'Halloran (St. Johnstone) - Dk. 29 Diagne, Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 70 Feghouli, Dk. 90+2 Emre Kılınç (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Kane, Craig, Davidson, Hendry (St. Johnstone) - Marcao, van Aanholt (Galatasaray)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında deplasmanda St. Johnstone'u 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, play off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: DHA
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