Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası hakeme ateş püskürdü - Son Dakika

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası hakeme ateş püskürdü

03.03.2021 21:47
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası hakeme ateş püskürdü, System.String[]

Galatasaray cephesinde, 2-1 kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e büyük tepki var. Sarı-kırmızılıların 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak maç sonrasında çok sert açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz" dedi.

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek zirve yolunda büyük yara aldı. Ankaragücü lehine verdiği penaltı kararı ve Mohamed'e gösterdiği kırmızı kartla maç sonunda hakem Halil Umut Meler sarı-kırmızılıların hedefi haline geldi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak maç sonunda yaptığı açıklamalarda çok sert ifadeler kullandı ve isyan ediyoruz dedi.

Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

"ÖMÜR BOYU MEN ETSİNLER BENİ"

"Kardeşim Mostafa Mohamed'in hareketi kırmızı kart mı? Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'dakiler babasıdır. Ömür boyu men etsinler beni, yeter ya! Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz. Mostafa Mohamed'i böyle mi durdurmayı planlıyorsunuz? VAR'da Cüneyt Çakır var, verilmeyen penaltı var ama kimse çağırmıyor. İsyan ediyoruz arkadaşlar."

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası hakeme ateş püskürdü

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Son Dakika Spor Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası hakeme ateş püskürdü - Son Dakika Spor


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