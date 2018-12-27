Galatasaray, 2011-2012 Sezonundan Sonra Devreye En Az Puanla Girdi

Galatasaray
, Süper Lig'de bu yıl 2010-2011 sezonundan sonra ilk yarıda en az puan topladığı sezonu yaşadı. Sarı-kırmızılılar o sezon 17 haftada 23 puan toplarken, bu sezon ise ilk yarıyı 29 puan ile tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 5. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gole engel olamadı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom
, 17 haftayı 35 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.
Aslan bu sezonki ilk yarı performansıyla 2010-2011 sezonunda ilk 17 haftada aldığı puandan sonra en az puan topladığı ikinci sezonu yaşamış oldu. O sezon 23 puan toplayan sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 9. tamamlamış, sezon sonu ise listede 8. sırada yer almıştı.
Cimbom geride kalan 9 sezonda 4 şampiyonluk yaşadı ve ilk yarıları sadece iki kez zirvede tamamladı.
Galatasaray'ın son 10 sezonda ilk yarı performansları şöyle:
Sezon Puan Atılan Gol Yenilen Gol 17. haftadaki sıra Sezon sonu sıra
2018-2019 29 30 21 5 ?
2017-2018 35 37 22 2 1
2016-2017 36 31 16 3 4
2015-2016 30 38 23 3 6
2014-2015 38 28 18 3 1
2013-2014 33 28 17 2 2
2012-2013 33 34 20 1 1
2011-2012 37 27 11 1 1
2010-2011 23 19 21 9 8
2009-2010 36 36 21 2 3 - İSTANBUL