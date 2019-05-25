Son Dakika Haberleri: Galatasaray, 22. şampiyonluk kupasını aldı

Galatasaray, 22. şampiyonluk kupasını aldı

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli ve yönetim kurulu heyeti verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli ve yönetim kurulu heyeti verdi. Spor Toto Süper Lig'in Lefter Küçükandonyadis sezonunda 69 puanla mutlu sona ulaşan Galatasaray, kupayı kaldırdı. Tarihinde ligde 22. kez kazandığı şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılara Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törende kupayı TFF Başkanı Hüsnü Güreli ve yönetim kurulu üyeleri kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera'ya takdim etti. Saat 19.05'de başlayan Galatasaray Şampiyonluk Galası'nda sanatçılar İrem Derici, Alya, Soner Sarıkabadayı, Emre Aydın ve DJ Suat Ateşdağlı mini konser verdi. Konserlerin sonunda taraftar ve futbolcular için iftar molası verildi. Bu esnada stat hoparlöründen 'İstanbul için iftar, Galatasaray için iftihar vakti' anonsu yapıldı.
KENDİ ŞARKILARIYLA PLATFORMA GELDİLER Galatasaraylı futbolcular, kupa töreni için platforma kendi seçtikleri şarkılarla çıktı. Kaptan Selçuk İnan Barış Manço'nun Sarı Çizmeli Mehmet Ağa parçasıyla taraftarın önüne çıkarken, Belhanda ise Mustafa Sandal'ın Beni Ağlatma parçası ile platforma geldi. Sarı-kırmızılıların genç savunma oyuncusu Ahmet Çalık da Sezen Aksu'nun seslendirdiği 'Sitem' şarkısı ile podyuma çıktı. Futbolcuların yanı sıra yardımcı antrenör Hasan Şaş da 'Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi' parçasıyla dans ederek kutlamaya katıldı.
EMRE AKBABA DEĞNEKLERLE KUTLAMADA Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba da kutlamada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Kaval kemiği kırılan Akbaba, 'Şereftir Seni Sevmek' marşıyla ve koltuk değnekleri yardımıyla platforma geldi. Sarı-kırmızılı futbolcuya taraftarlar 'Cimbom'un çocuğu Emre Akbaba' tezahüratları ile destek verdi.
BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ'DEN 3'LÜ Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolcular ve teknik heyetten sonra sahaya gelen isim oldu. Başkan Cengiz, 'Cim-Bom şampiyon' parçasıyla podyumda boy gösterirken, taraftarların isteğiyle sahaya indi ve sarı-kırmızılılara 3'lü çektirdi.
TERİM ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE Teknik Direktör Fatih Terim de taraftarın isteği üzerine zemine indi. Terim'in tribünleri selamladığı sırada Türk Telekom Stadı'nda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Kupa takdimin ardından Galatasaraylı futbolcular, marşlarla sevinci doyasıya yaşadı.
(Bora Akyol - Uygar Aydın- Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Galatasaray, 22. şampiyonluk kupasını aldı
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:11 Kaynak: İHA
Hüsnü Güreli, Galatasaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, 22. Şampiyonluk Kupasını Aldı Galatasaraylı Futbolcular Sahneye Hangi Şarkıyla Çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:10:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, 22. şampiyonluk kupasını aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]