Galatasaray 38. başkanını seçiyor; ilk 10 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde

Galatasaray Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 38'inci başkanını seçiyor. Toplam 30 sandıkta oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılan ilk 10 sandık sonucunda Eşref Hamamcıoğlu yarışı önde götürüyor.

Galatasaray Lisesi'nde yapılan Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda üyeler, kulübün yeni başkanını seçmek için oylarını kullandı. Başkanlık için mücadele veren İbrahim Özdemir sarı, Metin Öztürk mor, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri oy pusulası ile yarıştı. An itibariyla açılan ilk 10 sandıkta en çok oyu alan isim olan Eşref Hamamcıoğlu, rakiplerinin önünde yer alıyor. Hamamcıoğlu ilk 10 sandıkta 610 oy almış durumda. Hamamcıoğlu'nu sırasıyla 378 oy ile Burak Elmas, 313 oy ile Metin Öztürk, 171 oy ile Mehmet Yiğit Şardan ve 41 oy ile İbrahim Özdemir takip ediyor.