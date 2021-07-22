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Galatasaray, 5-1 yenildiği PSV'yi eleyemezse Beşiktaş'ın kasasına para yağacak - Son Dakika

Galatasaray, 5-1 yenildiği PSV'yi eleyemezse Beşiktaş'ın kasasına para yağacak

22.07.2021 20:15

Galatasaray Devler Ligi ön elemesinin ilk maçında PSV'ye 5-1 mağlup oldu ve tur umutlarını mucizelere bıraktı. Sarı-Kırmızılılar rövanşta mucizeyi gerçekleştiremezse Şampiyonlar Ligi'ndeki gelirini de Siyah-Beyazlılar'a devredecek. 15 milyon euro ayakbastı, 20 milyon euro da yayın geliri garanti olan Beşiktaş, Galatasaray'ın da elenmesi halinde yaklaşık 15 milyon euroyu da cebine koyacak.

Dün akşam Hollanda'da PSV Eindhoven'e 5-1 kaybeden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceğini tehlikeye attı. 28 Temmuz'da rövanşa çıkacak Aslan'da umutlar bir hayli az.

Galatasaray, 5-1 yenildiği PSV'yi eleyemezse Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak

Teknik Direktör Fatih Terim de turu geçmenin zor olduğunu ifade etti. Sportif başarısızlık dışında Galatasaray, gelir anlamında da önemli bir sıkıntı yaşayacak. Aslan, 35 milyon euroluk gelirden mahrum olacak ve paranın bir kısmını Beşiktaş'a devredecek.

Galatasaray, 5-1 yenildiği PSV'yi eleyemezse Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak

35 MİLYON EURO CEPTE

Devler Ligi'ne direkt katılan Siyah-Beyazlılar, 15 milyon euro ayakbastı parası ve 20 milyon TL garanti parayı cebine koymuştu. Galatasaray'ın da veda etmesi halinde 15 milyon euroya yakın bir gelir Beşiktaş'ın kasasına girmiş olacak.

Ayrıca Beşiktaş, gruplarda alacağı her bir galibiyet için 2.7 milyon euro, beraberlik için de 900 bin euro prim kazanacak.

Galatasaray, 5-1 yenildiği PSV'yi eleyemezse Beşiktaş'ın kasasına para yağacak

Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Beşiktaş, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, 5-1 yenildiği PSV'yi eleyemezse Beşiktaş'ın kasasına para yağacak - Son Dakika Spor


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