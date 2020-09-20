Galatasaray 5 maç sonra Başakşehir'de kazandı

Galatasaray, Başakşehir deplasmanında 5 maç sonra rakibini mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşan ve sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, rakibine karşı bu stadyumdaki kazanamama serisini bitirdi. Rakibi en son 3 Ekim 2015 tarihinde oynanan karşılaşmada 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesinde 3 mağlubiyet 2 beraberlik almıştı. - İSTANBUL