Galatasaray 6 maçtır Beşiktaş'ı deplasmanda yenemiyor - Son Dakika

Galatasaray, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada galip gelemedi.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte siyah-beyazlılara karşı deplasmanda oynadığı son 6 mücadelede galip gelemedi. Cimbom, son olarak 4 Ocak 2015 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazanmıştı. Aslan bu mücadelenin ardından oynadığı 6 karşılaşmada 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)