Galatasaray: 74 - Lulea BBK: 55

Karşılaşmaya Hartley'in sayılarıyla yakaladığı 8-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 6. dakikayı 16-10 önde geçti. Arka arkaya top kayıpları yapan Lulea BBK karşısında hızlı hücumlardan skor üreten sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 29-17 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte İsveç temsilcisi savunmada etkili olarak oyuna dengeyi getirmeye çalışsa da kısa oyuncularıyla basketler bularak farkın kapanmasına izin vermeyen Galatasaray, soyunma odasına 40-26 üstün girdi.
Devre arasından oldukça etkili dönen Galatasaray, savunmada Lulea BBK'ya kolay basket şansı tanımazken 27. dakikayı 26 sayı (57-31) farkla önde geçti. Sarı-kırmızılılar, final periyoduna da 59-36 önde gitti.
Son periyotta rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 35. dakikayı 31 sayılık (71-40) avantajla üstün tamamladı. Kalan sürede skor üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 74-55 kazandı.
Galatasaray, gruptaki ikinci maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Romanya ekibi ACS Sepsi ile karşılaşacak.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Aleksander Pavlov (Kuzey Makedonya), Maksim Zhitlukhin (Rusya), Cecilia Toth (Macaristan)
Galatasaray: Işıl Alben 9, Hartley 17, Cuic 2, Tilbe Şenyürek 9, Macaulay 17, Sinem Ataş 6, Funda Nakkaşoğlu 2, Şerife Onar 4, Stankovic 3, Meltem Yıldızhan 3, İnci Güçlü, Sude Yılmaz 2
Lulea BBK: Nnamaka 10, Baltkojiene 1, Jovanovic 5, Slaughter 12, Vesterberg 4, Ponturo 8, Ekh 8, Karamovic, Nystrom 7
1. Periyot: 29-17
Devre: 40-26
3. Periyot: 59-36