Son Dakika Haberleri: Galatasaray: 74 - Lulea BBK: 55
Son Dakika Spor Galatasaray: 74 - Lulea BBK: 55

Galatasaray: 74 - Lulea BBK: 55

43 dakika önce

Karşılaşmaya Hartley'in sayılarıyla yakaladığı 8-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 6. dakikayı 16-10 önde geçti.

Galatasaray: 74 - Lulea BBK: 55, System.String[]

Karşılaşmaya Hartley'in sayılarıyla yakaladığı 8-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 6. dakikayı 16-10 önde geçti. Arka arkaya top kayıpları yapan Lulea BBK karşısında hızlı hücumlardan skor üreten sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 29-17 önde bitirdi.


İkinci çeyrekte İsveç temsilcisi savunmada etkili olarak oyuna dengeyi getirmeye çalışsa da kısa oyuncularıyla basketler bularak farkın kapanmasına izin vermeyen Galatasaray, soyunma odasına 40-26 üstün girdi.


Devre arasından oldukça etkili dönen Galatasaray, savunmada Lulea BBK'ya kolay basket şansı tanımazken 27. dakikayı 26 sayı (57-31) farkla önde geçti. Sarı-kırmızılılar, final periyoduna da 59-36 önde gitti.


Son periyotta rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 35. dakikayı 31 sayılık (71-40) avantajla üstün tamamladı. Kalan sürede skor üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 74-55 kazandı.


Galatasaray, gruptaki ikinci maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Romanya ekibi ACS Sepsi ile karşılaşacak.


Salon: Ahmet Cömert


Hakemler: Aleksander Pavlov (Kuzey Makedonya), Maksim Zhitlukhin (Rusya), Cecilia Toth (Macaristan)


Galatasaray: Işıl Alben 9, Hartley 17, Cuic 2, Tilbe Şenyürek 9, Macaulay 17, Sinem Ataş 6, Funda Nakkaşoğlu 2, Şerife Onar 4, Stankovic 3, Meltem Yıldızhan 3, İnci Güçlü, Sude Yılmaz 2


Lulea BBK: Nnamaka 10, Baltkojiene 1, Jovanovic 5, Slaughter 12, Vesterberg 4, Ponturo 8, Ekh 8, Karamovic, Nystrom 7


1. Periyot: 29-17


Devre: 40-26


3. Periyot: 59-36

Galatasaray, İsveç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran Suat Serdar: Ozan Kabak ile savaşa karşıyız Traktör Sazi'den Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Mehdi Bebri'ye destek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 23:25:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray: 74 - Lulea BBK: 55
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]