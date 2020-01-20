Galatasaray, 75,8 Milyon TL kar açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray, 75,8 Milyon TL kar açıkladı - Son Dakika

Galatasaray, 75,8 Milyon TL kar açıkladı

39 dakika önce

Galatasaray Kulübü, borsada yaptığı açıklamada 2019-2020 sezonu ilk 6 aylık konsolide 75,8 Milyon TL kar açıkladı.

Galatasaray, 75,8 Milyon TL kar açıkladı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, borsada yaptığı açıklamada 2019-2020 sezonu ilk 6 aylık konsolide 75,8 Milyon TL kar açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve KAP'ta yer alan açıklamada, 2019-2020 sezonu ilk 6 aylık konsolide net dönem karının 75,8 Milyon TL olduğu bildirildi.

(İHA)

Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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