"Galatasaray 8'de 8'i kolay rakiplere yaptı, Semih Özsoy'un işaret ettiği teknik adam..."

1- Semih Özsoy, aradıkları teknik direktörü tarif ederken, "F. Bahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini bilen biri olmalı. Türkiye'de futbol başka türlü oynanıyor" dedi. Haklı mı?



2- Haftanın maçında kazanan çıkmadı. G. Saray da Sivas da zirvenin 3 puan gerisinde kaldılar. Her iki takım için de nasıl okumalı bu maçı? 1 puan mı kazanıldı? 2 puan mı kaybedildi?



3- Trabzon, Gaziantep'te son dakika golünün iptal edilmesine çok sert tepki gösterdi, birbiri ardına ağır açıklamalar yapılıyor. Bu durum, bu haftaki Malatya ve Başakşehir maçlarına nasıl yansır?



4- Zirveden kopan Fenerbahçe, Avrupa yarışından da uzaklaşıyor. Antrenör Zeki Göle de yaraya merhem olamadı, galibiyetsiz seri 6 maça çıktı. Fenerbahçe bu sezon toparlanabilir mi?



5- Son 6 maçta 13 puan toplayan Beşiktaş, üstteki yedi takımın beşinin puan kaybettiği haftanın kazananlarından... Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın gerçekçi hedefi ne olmalı?



6- Bunca gürültünün arasında Başakşehir, hem Avrupa'da hem ligde yoluna devam ediyor. Her maça neredeyse aynı kadroyla çıkan Başakşehir'in iki kulvarda da sonuna dek gitmesi mümkün mü?



HINCAL ULUÇ



TAKIMI ŞİMDİDEN KURMAYA BAŞLAMALI



1- Türkiye'de başka futbol oynandığı doğru. Ama bunun sorumlularının başında Semih Özsoy'un Fenerbahçe'si geliyor. Fenerbahçe bu sezonu unutup, gelecek sezonun takımını şimdiden kurmaya başlamalı. Bu da bir an evvel, tüm taraftarın hatta rakip camiaların saygı duyacağı Jupp Derwall, KarlHeinz Feldkamp gibi bir ismi getirip ona Türkiye ve Fenerbahçe'yi tanıma fırsatı tanımakla olur.



8'DE 8'İN NASIL OLDUĞU BAZILARI DÜŞÜNMELİ



2- Sivasspor'un şampiyonluk mücadelesini 34 hafta sürdürebileceğini tahmin etmediğim için, 2 puanı asıl kaybeden Galatasaray oldu. Galatasaray'ın o destanlar yazılan 8'de 8'i çok kolay rakipler önünde yaptığını bazıları artık düşünmeye başlarlar.



AÇIKLAMADA ÇOK ÇİRKİN SÖZCÜKLER VAR



3- Trabzonspor'un yaptığı açıklama çok çirkin sözcükler içeriyordu. Sonuçlar için hafta içindeki gelişmeleri de izlemek gerek. Özellikle de Başakşehir maçı için. Çünkü ithamlar, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı da kapsıyor.



FENERBAHÇE GELECEK SEZONU DA KAYBEDEBİLİR



4- Tekrar ediyorum; Fenerbahçe yönetimi eğer bu sezonu toparlamaya kalkışırsa, gelecek sezonu da kaybeder.



BEŞİKTAŞ HÜCUM OYUNUNU BURAK YILMAZ'A GÖRE KURGULANMALI



5- Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın futbolunu oynatıyor. Hiçbir yenilik görmedim. Bir takımın en büyük silahı Burak Yılmaz'sa ki öyle, hücum oyunu Burak'a göre kurulmalı. Burak yanında taşıdığı 2 rakip stoperle durmadan koridorlar açan, hızlı ataklarla gol kadar asist yapan müthiş bir değer...



OKAN HOCA, İKİ KULVARDA DA SONUNA KADAR GİDEBİLİR



6- Başakşehir'in kadrosu zengin. Hocası iyi. Avrupa liglerinin halini de izliyoruz. Galatasaray'la 1999- 2000 sezonunu yaşayan Okan Hoca, ikisini de sonuna dek götürecek, kadro, bilgi ve deneyime sahip.



GÜNTEKİN ONAY



SEMİH ÖZSOY, KOCAMAN'I İŞARET EDİYOR



1- Semih Bey haklı. Ne yazık ki evrensel futbol gerçekleri burada geçerli değil. Ajax ile geçen sene Real Madrid, Bayern Münih ve Juventus gibi devlere futbol dersi veren Erik Ten Hag'ı getirse Fenerbahçe, burada başarılı olma şansı yok. Türkiye'de daha sert, faulün sistematik bir plan olduğu, temaslı ve yavaş bir futbol oynanıyor. Semih Özsoy'un Fenerbahçe'yi ve Türkiye gerçeklerini bilen teknik adam ifadelerinden ilk adresin Aykut Kocaman olduğunu işaret ediyor.



SİVAS, ZİRVE YARIŞINDAKİ TAKIMLARLA MAÇLARINI BİTİRDİ



2- Alınan 1'er puan 2 takım için de kayıp değil kazanç. Kendi evinde hiç kaybetmemiş bir Sivasspor karşısında iyi futbol oynayan bir Galatasaray izledik. Sivasspor da bu beraberlik ile birlikte rakipleriyle olan maçlarını tamamladı. Zirve yarışındaki tüm rakiplerinin birbirleriyle maçları var. Sivasspor'un yok. Rıza Çalımbay'ın takımı, kalan 9 maçta 21-22 puan alabilirse mutlu sona ulaşabilir.



TRABZONSPOR OYUN YAPISINI DEĞİŞTİRMELİ



3- Trabzonspor'un futbolunda geriye gidiş var. Hüseyin Çimşir daha emniyetli bir oyun talep ediyor fakat bu kadro yapısı ile Trabzon takımı bağlasan durmaz. Hüseyin Hoca'nın acilen daha ofansif oyuna dönüş için stratejisini değiştirmesi gerekiyor. Çünkü bu takımın silahı defansı değil ofans hattı. Stoperler çok geride oynadığı için Trabzon alan daraltamıyor, pres yapamıyor ve geniş alanda oynamak zorunda kalıyor. Camianın enerjisini hakemlere değil birkaç hafta öncesine kadar olduğu gibi daha pozitif bir enerjiye yöneltmesi şart.



FENERBAHÇE BİR AN ÖNCE KARAR VERMELİ



4- Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi Türkiye Kupası'nı kazanmak. İkinci hedefi ise önümüzdeki sezonun planlamasını yapmak. Böylesine büyük bir camia önümüzdeki sezon mutlaka Avrupa'da yer almalı. Asla yarışmaktan vazgeçmemeli. Bu yüzden teknik adam konusunda da bir an önce karar verilmeli.



A.GÜCÜ MAÇINDAKİ OYUN DERBİYE YETMEZ



5- Sergen Yalçın hedefi açıkladı: "Beşiktaş her maça şartlar ne olursa olsun kazanmak için çıkar." Sergen Hoca, bu mantaliteyi takımına enjekte etmiş durumda. Başakşehir, Trabzon ve Alanya maçlarında tavan yapmış olan güçlü oyun son Ankaragücü maçında yoktu. Özellikle Boateng, Burak ve N'Koudou'nun form düzeylerinin Galatasaray maçında yukarıya çıkması şart. Ankaragücü maçındaki oyun derbi için yetmez.



BAŞAKŞEHİR İKİ KUPADA DA ZİRVEYİ AMAÇLAMALI



6- Başakşehir'in alternatifli ve son derece kaliteli bir kadrosu var. Bazı anahtar oyuncuların yaşlı olması dışında hiçbir sorunu yok. Okan Buruk da bu kadrodan optimum düzeyde verim alıyor. Avrupa'daki son temsilcimizin Kopenhag ile eşleşmiş olması büyük şans ve rövanş karşılaşması seyircisiz. Başakşehir, hem lig hem de Avrupa Ligi'nde gidebileceği en üst noktayı amaçlamalı. Büyük başarılar yüksek hedefler koyanların ve cesaretli olanlarındır.



MEHMET ARSLAN



FENERBAHÇE YÖNETİMİ ÖZELEŞTİRİ YAPMAK YERİNE AYNI YANLIŞI YAPMAYA DEVAM EDİYOR



1- İki sezondur başarısız tercihlerde bulundu Fenerbahçe yönetimi. Teknik adam ve futbolcu transferleri fiyasko. Görüyorum ki, Semih Özsoy ve Fenerbahçe yönetimi özeleştiri yapmaktansa yine aynı yanlışı yapmaya devam edecek. Halbuki konuşmaya değil, odaklanmaya ve 'Nerede yanlış yapıyoruz?' diyerek doğru tercihleri üretmeye ihtiyaçları var. Sadece 'dış güçler' üzerinden okuyamazsınız bu başarısızlığı. Eğer öyle yaparsanız aynı sonucu almaya devam edersiniz. Sadece transfer fiyaskoları mı? Fenerbahçe'nin tamir edilmeye ihtiyacı olan pek çok ilişkisi var. Türkiye Futbol Federasyonu ile rakiplerle ve hatta kendisiyle..



SİVAS'TA ALINAN 1 PUAN ZİRVEYE TAŞIYABİLİR



2- Hamleye ihtiyacı olan, fark yaratmak zorunda olan Rıza Çalımbay'dı. Elindeki imkanlarla oyuna Yasin ile başlayarak bunu denedi de. Ama planı tutmadı. Terim daha sakin olan taraftı. Öncelikle kaybetmemek üzerine kuruluydu oyunu. Emre ile oyuna başlamaması da bunu gösteriyordu. Galatasaray'ı yenen Sivaspor'un şampiyonluk umudu ile berabere kalan Sivas'ın umudu arasında artık uçurum var. Galatasaray 2 puan kaybetti ama bu 1 puan onu zirveye taşıyacak kadar önemli.



HEP DOĞRU YAPTIKLARINA İNANIYORLAR



3- Hakem üzerinden yapılan tüm tartışmalar, geleceği satın alma üzerine kurulu ve tek bir amacı var: "Bir dahaki maçta hakem bizim lehimize karar versin." Bu tartışmaların ikinci bir sakıncası da teknik adamın ve oyuncuların özeleştiri yapmasının önünü tıkıyor. Her şeyi doğru yaptıklarına inanıyorlar. Üstelik 'gizli bir gücün' önlerini tıkadığına ve asla başaramayacaklarına olan inancı körüklüyorlar. Evet, Trabzon'un golü ve 2 puanı gitti. İnfiallerinde haklılar mı? Evet. Ama dozu konusunda kendileriyle aynı fikirde değilim. Lütfen biraz daha sağduyu. Lütfen.



FENERBAHÇE'NİN BİR 'B' PLANI BİLE YOK



4- Tottenham'da Pochettino Kasım ayında gitti, yerine Mourinho geldi. Real Madrid'de geçen yıl yine sezon içinde Solari gitti yerine Zidane geldi. Büyük kulüplerin mutlaka bir B planı var. ve sezon başı, devre arası demeden teknik adam tercihlerini yapıyorlar. Fenerbahçe ne yazık ki bu tercihi yapmıyor, yapamıyor. Bir endişeleri var: Aman yeni gelen hoca yıpranmasın. Sergen Yalçın, hepimizin "Bitmiş bu takım" dediği Beşiktaş'a geldi. Yıprandı mı? Tam aksine güçlenerek çıktı. O iradeden yoksun ne yazık ki Fenerbahçe.



SERGEN YALÇIN İLE FARK YARATIYORLAR



5- Bu hafta G.Saray'ı yenelerse aradaki farkı 3 puana indirecekler ve Şampiyonlar Ligi'ni kovalayacaklar. Belki de şampiyonluğu. Sergen Yalçın tercihi ile Ahmet Nur Çebi yönetimi ligde fark yaratmaya başladılar. Galatasaray'a kaybedip, zirve yarışından düşebilirler de. Ama hiç kuşkusuz şu ana kadar en çok ihtiyaçları olan bir duyguyu transfer ettiler bile: Lider karakterli bir teknik adam ve ona olan inanç. Futbolcusundan, taraftarına ve yönetimine kadar o güven var artık.



BAŞAKŞEHİR BAŞARMAYI HAK EDİYOR



6- Başakşehir lige geldiği ilk yıldan bu yana istikrarını hiç kaybetmedi. Türkiye'de çok da alışık olmadığımız bir yönetimi var. Bir proje takımı. Hem kulüp hem de oyuncular her yıl biraz daha tecrübe kazanıyor. Kavgadan uzak, sadece işe odaklanan bir yapıyı koruyorlar. Medya ya da taraftar baskısı hissetmiyorlar. Bu da onların en büyük şansı. ve galiba başarmayı da hak ediyorlar.



UĞUR MELEKE



BİR KLOPP'A BAK, BİR DE BİZİMKİLERE!



1- Hayak kırıklığı... Gerçekten Türkiye'de başka bir futbol oynanıyorsa, bunu değiştirme şansı olanlar da bu dev kulüplerdir. Sen buraya Löw'ü, Rijkaard'ı, Del Bosque'yi getirip değersizleştirirsen, farklı bir şey söyleyeni 'icat çıkarma' diye kovalarsan, yerli teknik adam kartelini beslersen, ülkede oynanan futbolun türünü değiştiremezsin elbette. Antrenörün yerlisi-yabancısı yok, iyisi-kötüsü var. Klopp'un teknik ekibinde mühendis var, yazılımcı var, iktisatçı var. Bizde kim var? Farkı o noktada yaratıyorlar zaten.



G.SARAY SERT DÖNEMEÇTE



2- Sivas ligdeki direkt rakipleri 'büyük 7'li' ile maçlarını biri dışında tamamladı, sadece F.Bahçe müsabakası kaldı. Şimdi sırada ligin ilk devresinde 7'de 7 yaptığı fikstür var. Şampiyonluğun gizli favorisi bence Sivas. G.Saray'sa aynı uygun fikstürden çıktı, şimdi sert dönemeçte. 7 hafta içinde Sivas, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon, Alanya ile oynuyorlar. Terim bu süreçten karlı çıkmak istiyorsa kadrosunu genişletmeli. Emre, Adem gibilerin dakikalarını artırmalı



DEĞİŞTİRİN ŞU TALİMATI



3- 15 yıldır kendimi hırpalıyorum, "Futbol Disiplin Talimatnamesi" değişsin diye. Bunun Trabzon'u, Fener'i, Galatasaray'ı yok. Dün Koç aynı tonda konuşuyordu, önceki gün Cengiz, bugün Ağaoğlu. Eğer siz başkanların bu şekilde rahatça ülke futbolu ve hakemliğinin itibarını yerle bir etmesine izin verirseniz, ayarlar bozulur elbette. Talimatı güncelleyin, cezaları ağırlaştırın, bir konuşanı bir daha konuşamaz hale getirin. 30 gün-45 gün hak mahrumiyeti nedir, mahrum olunan nedir Allah aşkına? Değiştirin şu talimatı..



YARINI DÜŞÜNMEDİNİZ Mİ?



4- Bayern, kasımda Kovac'ı gönderirken planı netti. "Milli maç arasına kadar görev Hansi'ye emanet" dediler. Sonra mayısa uzattılar bu planı. Benim yanıtını bulamadığım soru şu: F.Bahçe, Yanal'la yolları ayırırken, sonrasıyla ilgili planı neydi? Göreve acilen yeni bir teknik adam getirmek mi? Emre-Volkan-Göle ile sezon sonuna kadar devam etmek mi? Elinizde hem Türkiye Kupası, hem de ligde Avrupa pozisyonu hedefi varken, yarını düşünmeden mi aldınız bu kararı? Enteresan gerçekten.



DERBİ BELİRLER



5- Muhtemelen 70 puanın şampiyonluk için yeteceği, çok yarışçısı olan, çok rekabetçi bir sezon geçiriyoruz. Şu anda matematiksel olarak 70 puana ulaşma şansı olan her takım yarışın içindedir, buna Beşiktaş da dahil. Ancak şüphesiz ki önündeki dörtlüye göre Beşiktaş'ın kayıp kredisi çok daha az. Abdullah Avcı'yla yollar ayrılana kadar o üç cephede de havlu atmıştı zaten. Sergen Yalçın'ın hedefinin ne olacağını bu haftaki Galatasaray maçı belirleyecek sanırım. Kazanırlarsa yarışın içine girer Beşiktaş.



LIVERPOOL'DAN DERS ALIN



6- Liverpool'un son bir aydaki çizgisini biliyorsunuzdur: Şu cepheyi idare edeyim, bu cepheyi az önemseyeyim derken ritim kaybettiler. Sezona altı kupa hedefiyle girip, şimdi elde bir tek Premier Lig'in kalması riskiyle karşı karşıyalar. Ben 'bir cepheyi feda edip diğerine odaklanma' teorisinin büyük bir yanılgı olduğunu düşünüyorum. Yenilginin her türlüsü ritim kaybettirir. Okan Buruk'u ne kadar tebrik etsek az. İki cephe birbirini destekliyor bence Başakşehir'de.



HAFTANIN ENLERİ: HINCAL ULUÇ



HAFTANIN OLAYI: Konyaspor kalecisi serkan Kırıntılı'nın tıpkı ilk yarıda olduğu gibi, Fenerbahçe maçı öncesi, gene topu 18 dışında elle kontrol ederek kırmızı kart görmesi. · HAFTANIN TAKIMI: BAŞAKŞEHiR TEKNiK DiREKTÖR: MARIUS SUMUDICA



HAFTANIN FUTBOLCUSU: SOFIANE FEGHOULI



HAFTANIN HAKEMi: ZORBAY KÜÇÜK



HAFTANIN ENLERİ: GÜNTEKİN ONAY



HAFTANIN OLAYI: Yine hakem ve yine VAR tartışmaları. Türk futbolunun bitmek bilmeyen kabusu... HAFTANIN TAKIMI: BAŞAKŞEHiR



TEKNiK DiREKTÖR: FUAT ÇAPA HAFTANIN FUTBOLCUSU: DEMBA BA HAFTANIN HAKEMi: HÜSEYiN GÖÇEK



HAFTANIN ENLERİ: UĞUR MELEKE



HAFTANIN OLAYI: Koronavirüsü nedeniyle İtalya'da maçların seyircisiz oynanması ve İngiltere'de tokalaşılmaması. Sıra Türkiye'de gibi... ·



HAFTANIN TAKIMI: BAŞAKŞEhiR TEKNİK DiReKtÖR: FUAT ÇAPA HAFTANIN FUtBOLCUSU: DEMBA BA HAFTANIN HAKEMİ: ALi PALABIYIK



HAFTANIN ENLERİ: MEHMET ARSLAN



HAFTANIN OLAYI: İngiltere'de koronavirüs endişesi nedeniyle tokalaşmanın yasaklanmasını çok önemsiyorum. Bizde de uygulanabilir. HAFTANIN tAKIMI: BAŞAKŞEhiR TEKNİK DİREKTÖR: OKAN BURUK



HAFTANIN FUtBOLCUSU: DEMBA BA HAFTANIN hAKeMi: HÜSEYİN GÖÇEK