Galatasaray 8'de 8 peşinde!

Sarı kırmızılılarda cezalı Belhanda ile sakatlığı süren Lemina forma giyemeyecek. Gençlerbirliği ise 7 eksikle sahaya çıkacak. Kırmızı siyahlılarda sakatlıkları bulunan Ayite, Sefa Yılmaz, Arda Erdem, Polomat ve Stancu bu akşam oynayamayacak.



Ligde son 7 maçını da kazanan Galatasaray, Gençlerbirliği'ni de yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.



Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 21 yıl aradan sonra mağlup etmenin verdiği moralle sahaya çıkacak olan sarı kırmızılı takım, galip geldiği son 7 maçında 21 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.



Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Gençlerbirliği ise peş peşe oynadığı Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarını 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.



