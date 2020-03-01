Galatasaray 8'de 8 peşinde! - Son Dakika
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Galatasaray 8'de 8 peşinde!

6 saat önce

Sarı kırmızılılarda cezalı Belhanda ile sakatlığı süren Lemina forma giyemeyecek.

Galatasaray 8'de 8 peşinde!, System.String[]

Sarı kırmızılılarda cezalı Belhanda ile sakatlığı süren Lemina forma giyemeyecek. Gençlerbirliği ise 7 eksikle sahaya çıkacak. Kırmızı siyahlılarda sakatlıkları bulunan Ayite, Sefa Yılmaz, Arda Erdem, Polomat ve Stancu bu akşam oynayamayacak.


Ligde son 7 maçını da kazanan Galatasaray, Gençlerbirliği'ni de yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.


Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 21 yıl aradan sonra mağlup etmenin verdiği moralle sahaya çıkacak olan sarı kırmızılı takım, galip geldiği son 7 maçında 21 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.


Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Gençlerbirliği ise peş peşe oynadığı Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarını 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.


Younes Belhanda, Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:28 
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