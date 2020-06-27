Galatasaray 8 eksikle Başakşehir karşısında! Terim'in planı...

Pandemi sonrası çıktığı 2 maçtan 1 puan alabilen Galatasaray, 8 puan gerisinde yer aldığı lider Medipol Başakşehir'in karşısına eksikler yüzünden bambaşka bir dizilişle çıkacak. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Luyindama ve Muslera'nın dışında Marcao, Falcao, Andone, Ahmet Çalık, Adem ve Mariano'nun çeşitli nedenlerle Başakşehir maçında 5 futbolcu, orijinal mevkilerinden farklı yerlerde görev yapacak.

Ömer ve Emre değişmeli oynayacak

Savunmanın göbeğinde; Ahmet Çalık'ın cezalı, Marcao'nun sakatlıkları nedeniyle asıl mevkileri orta saha olan Mario Lemina ile Ryan Donk oynayacak. Kanatlarda; 2 yıl önce sol bek olarak transfer edilen Ömer Bayram ile forvet arkası oyuncusu olan Emre Akbaba, değişimli olarak forma giyecek. Santrforda; sakat Falcao ve cezalı Adem dışında üçüncü bir isim olmadığı için, sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru görev yapacak.

Hamle oyuncuları Erencan ve Emin

Galatasaray'ın Başakşehir karşısında yaşayacağı sorunlar bunlarla da sınırlı kalmayacak; 8 as oyuncu olmadığı için yedek kulübesi de zayıflayacak. Okan, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Belhanda, Seri, Ömer, Emre, Feghouli ve Onyekuru 11'i ile çıkması beklenen sarı kırmızılarda, Selçuk İnan, Sekidika, Jimmy Durmaz ve Taylan'ın yanı sıra, 18 yaşındaki stoper Emin Bayram ile forvet oyuncusu Erencan Yardımcı yedek soyunup teknik direktör Fatih Terim'den şans bekleyecek.