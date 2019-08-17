Galatasaray, 8 sezon sonra ligin ilk maçında kayıp

Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyetle başlayan Galatasaray, en son 2011-2012 sezonunda ligin ilk maçında puan alamamıştı.

Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyetle başlayan Galatasaray, en son 2011-2012 sezonunda ligin ilk maçında puan alamamıştı. Sarı-kırmızılıları o sezon normal ligi lider bitirip, Süper Final'de rakiplerine üstünlük kurarak şampiyon olmayı başarmıştı.



Süper Lig 2019-2020 sezonuna deplasmanda 2-0'lık Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray, 8 sezon sonra lige yenilgiyle başladı. 2011-2012 sezonunun ilk haftasında Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, daha sonra 7 sezon boyunca çıktığı ilk hafta maçlarında 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Denizlispor yenilgisiyle birlikte, Galatasaray 8 sezon sonra lige puan alamadan başladı. 2011-2012 sezonunda Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyetin ardından iyi bir sezon geçirerek 34 haftayı 77 puanla zirvede tamamlayan ve ardından oynanan Süper Final'de de rakiplerine üstünlük kuran Galatasaray, ligi şampiyon olarak tamamlamıştı. Galatasaray'ın başında o dönemde de Teknik Direktör Fatih Terim vardı.



Galatasaray'ın son 9 sezonda ligin ilk maçında oynadığı maçlar şöyle:



2011-2012



Başakşehir: 2 - Galatasaray: 0



2012-2013



Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 1



2013-2014



Galatasaray: 2 - Gaziantepspor: 1



2014-2015



Bursaspor: 0 - Galatasaray: 2



2015-2016



Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2



2016-2017



Galatasaray: 1 - Karabükspor: 0



2017-2018



Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1



2018-2019



Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 3



2019-2020



Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0 - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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