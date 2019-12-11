Son Dakika Haberleri: Galatasaray, 9 eksikle Paris'te! iddaa'da galibiyetlerine çılgın oran...
Son Dakika Spor Galatasaray, 9 eksikle Paris'te! iddaa'da galibiyetlerine çılgın oran... - Son Dakika Spor

Galatasaray, 9 eksikle Paris'te! iddaa'da galibiyetlerine çılgın oran...

6 saat önce

GALATASARAYPSG son olarak ligde, Montpellier deplasmanında 1-0 geriden gelip 3-1 kazanmayı başardı.

Galatasaray, 9 eksikle Paris'te! iddaa'da galibiyetlerine çılgın oran..., System.String[]

PSG - GALATASARAY


PSG son olarak ligde, Montpellier deplasmanında 1-0 geriden gelip 3-1 kazanmayı başardı. Kimpembe ve Gueye sakatlanıp kenara geldi, iki oyuncunun da Galatasaray maçında oynaması beklenmiyor.


Herrera'nın sakatlığı sürerken Cavani ve Verratti takımla çalışmalara başladı. İtalyan Verratti'nin maç kadrosunda olması beklenirken, Uruguaylı forvet Cavani'nin durumu maç saati netleşecek.


Icardi, Neymar ve Mbappe oynar mı?


Resmi kaynaklar hücum hattını "Di Maria - Mbappe - Neymar" olarak verirken, 13 puanla grubun zirvesinde yer alan Fransız ekibinin nasıl bir kadroyla mücadeleye çıkacağı net olarak açıklanmadı.


Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'da ise Luyindama ve Andone'nin sakatlıkları sonrası, Alanyaspor maçında forma giyen Falcao'nun sevinci yaşanırken; Feghouli, Babel ve Adem Büyük'ün deplasman kafilesinde yer almadığı belirtildi.


Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı ve Ahmet Çalık da Avrupa kadrosunda yer almıyor - tam 9 isimden yoksun Paris'e gidildi!


Montpellier, Galatasaray, Paris, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:48 
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