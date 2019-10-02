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Galatasaray 9 maçtır kazanamıyor

19 dakika önce

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı.

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Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından 6 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamamıştı. (5 mağlubiyet, 3 beraberlik).


Paris Saint Germain maçından da mağlubiyet ile ayrılan Aslan'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti de 9 müsabakaya çıkmış oldu.


GRUPTA İLK YENİLGİ


Galatasaray, Paris Saint Germain mağlubiyetiyle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı.


UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fransız ekibi Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi PSG 1-0 kazanırken, sarı-kırmızılılar gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.


İlk maçta deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Aslan'ın 1 puanı bulunuyor.


Galatasaray, A Grubu'nun üçüncü maçında 22 Ekim'de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:51 
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