Galatasaray: 92-94 - Son Dakika

Galatasaray: 92-94

10.04.2021 17:22
Galatasaray: 92-94, System.String[]

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Özlem Yalman (xx), Mehmet Şahin (xx), Kaan Büyükçil (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 27, Henry (xx) 8, Kennedy (xx) 8, Nusret (x) 1, Morgan (xxx) 27, Metecan (xxx) 12, Yunus (x), Semih (xx) 7, Mahir (x) 2GALATASARAY: Jackson (xxx) 17, Crawford (xxx)...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Özlem Yalman (xx), Mehmet Şahin (xx), Kaan Büyükçil (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 27, Henry (xx) 8, Kennedy (xx) 8, Nusret (x) 1, Morgan (xxx) 27, Metecan (xxx) 12, Yunus (x), Semih (xx) 7, Mahir (x) 2GALATASARAY: Jackson (xxx) 17, Crawford (xxx) 18, Göksenin (xxx) 18, Motum (xxx) 17, Marei (xxx) 15, Jefferson (xx) 6, Eray (x) 31'İNCİ PERİYOT: 25-16İLK YARI: 44-543'ÜNCÜ PERİYOT: 73-765 FAUL: Jefferson (35.56) (Galatasaray)

ING Basketbol Süper Ligi'nde uzun süre ikinci sırada yer aldıktan sonra yerini Fenerbahçe Beko'ya kaptıran Pınar Karşıyaka, üst üste dördüncü mağlubiyetini evinde Galatasaray'dan aldı: 92-94. Karşıyaka bu mağlubiyetle 28 maçta 20 galibiyetle üçüncü sırada kalırken, üst üste ikinci maçını kazanan Galatasaray, 10 galibiyete ulaşarak, bitime 2 hafta kala düşme hattındaki Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a 3 galibiyet fark attı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla sezon başında aldığı 1 puan silme cezasına rağmen ligde kalmayı büyük oranda garantiledi. Cim-Bom'da ilk 5'teki tüm oyuncular maçta çift haneli sayılara ulaşırken, Kaf-Kaf'a Taylor ve Morgan'ın 27'şer sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Maç Karşıyaka'dan Taylor, Galatasaray'dan Marei'nin karşılıklı basketleriyle başladı. Taylor'un skorer oyununa Henry, Kennedy ve Morgan da destek verince üstünlüğü eline alan Kaf-Kaf öne geçip farkı 10 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 25-16 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyoda art arda dış atışlarla başlayan Galatasaray hızla farkı eritti. Motum'un basketiyle önce 25-25 eşitliği yakalayan sarı-kırmızılılar, ardından Jackson'un üçlüğüyle 28-25 öne geçti. Bu bölümde Karşıyaka'ya sayı şansı tanımayan Cim-Bom, Göksenin'le farkı 6 sayıya taşıdı. Taylor üst üste üçlüklerle skora eşitliği getirip takımını farkı yeniden açtı. Son saniyede Crawford kendisine yapılan faul ve Karşıyaka benchine çalınan teknik faul sonrası kullandığı 4 serbest atışı da sayıya çevirince konuk ekip soyunma odasına 10 sayı farkla 54-44 önde girdi. İkinci periyotta 38 sayı atan Galatasaray, Karşıyaka'ya 19 sayı şansı verdi. Üçüncü periyotta 15 sayıya kadar çıkan fark, Morgan, Henry ve Semih'in katkısıyla tekrar kapandı. Metecan'ın son saniye üçlüğüyle dördüncü periyot 76-73 Galatasaray üstünlüğüyle başladı. Son periyotta Kaf-Kaf, Morgan'la uzun süre sonra 79-79 eşitliği yakaladı. Çekişmeli geçen son anlarda Marei'nin pota altından bulduğu sayılar ve kritik serbest atışlarla yeniden öne geçen Galatasaray, salondan 94-92 galip ayrıldı.

M'BAYE'YE YİNE KORONAVİRÜS ŞOKU

Pınar Karşıyaka'da 20 Mart'ta yapılan koronavirüs testi pozitif sonuçlandığı için ligdeki Anadolu Efes ve Bursaspor maçlarını kaçıran Amath M'Baye yine aynı kabusu yaşadı. Maç öncesi yapılan PCR testi pozitif sonuçlanan Fransız uzun forvet, tekrar izolasyon altına alındı. Karşıyaka'da yine PCR testi pozitif çıkan Onuralp Bitim, 1 antrenör ve 1 takım çalışanı maça çıkamadı. M'Baye, geçen ay testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyip sonraki testleri negatif sonuçlanınca FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 23 Mart'taki Hapoel Holon sınavında forma giymiş ancak ligde 10 günlük izolasyon süreci devam ettiği için Bursaspor randevusunu da kaçırmıştı. Geçen hafta Fenerbahçe Beko deplasmanında da takımdaki diğer yabancılarla birlikte yönetim kararıyla oynamayan M'Baye, ligde üst üste 4 maçta görev yapamadı.


- İzmir

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray: 92-94 - Son Dakika Spor


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