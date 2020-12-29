Galatasaray'a ABD'li oyun kurucu

Travis Trice'a takımımıza hoş geldin der, sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz."

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Travis Trice ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

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