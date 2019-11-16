Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a acı haber! Yusuf Günay'ın annesi vefat etti
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Galatasaray'a acı haber! Yusuf Günay'ın annesi vefat etti

6 saat önce

Süper Lig ekibi Galatasaray, kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay'ın vefat ettiğini duyurdu.

Galatasaray'a acı haber! Yusuf Günay'ın annesi vefat etti, System.String[]

Süper Lig ekibi Galatasaray, kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay'ın vefat ettiğini duyurdu.


Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;


Kulübümüzün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.


Merhumenin naaşı, 17 Kasım Pazar günü ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Sinop Türkeli Gaziler Köyü Aile Kabristanlığına defnedilecektir.


Merhume Ayşe Günay'a rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:43 
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