Galatasaray'a adanın tahliyesi davasında iyi haber

Galatasaray, kulübe ait adanın tahliyesi için işletmeciye karşı açtıkları davanın lehlerine sonuçlandığını bildirdi.

Galatasaray, kulübe ait adanın tahliyesi için işletmeciye karşı açtıkları davanın lehlerine sonuçlandığını bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun."



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