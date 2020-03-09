Son Dakika › Spor › Galatasaray'a Adem Büyük şoku! İdmanda... - Son Dakika Spor
Galatasaray'a Adem Büyük şoku! İdmanda...
6 saat önce
Galatasaray'da çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük'ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Galatasaray'da çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük'ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:10
Son Dakika Galatasaray antrenmanında Adem Büyük sakatlandı Derbi maçın oranları belli oldu! Galatasaray ağır favori Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı İstanbul'da maç sonunda soyunma odasına girip futbolcuları bıçakladılar