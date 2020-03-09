Galatasaray'a Adem Büyük şoku! İdmanda... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'a Adem Büyük şoku! İdmanda... - Son Dakika Spor

Galatasaray'a Adem Büyük şoku! İdmanda...

6 saat önce

Galatasaray'da çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük'ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Galatasaray'a Adem Büyük şoku! İdmanda..., System.String[]

Galatasaray'da çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük'ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Galatasaray, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:10 
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