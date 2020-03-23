Galatasaray'a Alex Telles piyangosu!

Corona virüsü nedeniyle Avrupa'daki liglerin askıya alınmasıyla birlikte takımlar gelecek sezonun planlamasına başladı. Avrupa'da transferin gözdelerinden olan Alex Telles ile Barcelona flörtü bu yaz netlik kazanabilir. Bu transfer gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın kasasına girecek.



Katalan basınından Sport, Barcelona'nın yeni sezonda Alex Telles'i transfer edeceğini yazdı. Habere göre Barcelona, bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Alex Telles'i kadrosuna katmak istiyor. Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles'in serbest kalma bedeli ise 40 milyon Euro...



Bu transfer gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın kasasına girecek. Barcelona,sserbest kalma bedelini ödemesi halinde Galatasaray'ın kasasına bu transferden 4 milyon Euro girecek.



Alex Telles bu sezon çıktığı 40 maçta 8 gol atıp 5 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun adı Chelsea ile de uzun süredir anılıyor.



