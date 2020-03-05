Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! İngilizler resmen açıkladı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! İngilizler resmen açıkladı! - Son Dakika Spor

Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! İngilizler resmen açıkladı!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transfer yasağının kalkmasının ardından harekete geçti.

Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! İngilizler resmen açıkladı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transfer yasağının kalkmasının ardından harekete geçti. İngiliz ekibinin listesinin ilk sırasında Porto'dan Alex Telles var.


İngiliz basınında çıkan habere göre Chelsea, geçtiğimiz yıllarda da istediği Brezilyalı sol bek için bu kez çok ciddi düşünüyor.


46 MİLYON EURO!


Takımın sol beki Marcos Alonso ile yollarını sezon sonunda ayıracak olan Chelsea, Alex Telles için fiyat sorarken 46 milyon euro cevabını aldı...


Galatasaray da transferin gerçekleşmesi halinde kardan yüzde 10 pay alma hakkına sahip. Telles, Galatasaray'dan Porto'ya 6.5 milyon euro bonservis ücretiyle gitmişti. Brezilyalı futbolcunun 46 milyon euroya Chelsea'ye gitmesi halinde Galatasaray, bu transferden 3.95 milyon euro kazanacak.


Galatasaray, Alex Telles, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:29 
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