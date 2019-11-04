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Galatasaray'a Alman hakem

7 saat önce

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Real Madrid ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Real Madrid ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Galatasaray'ın 6 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Santiago Bernabeu'da saat 23.00'de başlayacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Patrick Ittrich olacak. - İSTANBUL

Real Madrid, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
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