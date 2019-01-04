Galatasaray'a Altyapıdan Bir Oyuncu Daha
31 dakika önce
Galatasaray Kulübü, 18 yaşındaki stoper Ogün Çalışkan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray
Kulübü, 18 yaşındaki stoper Ogün Çalışkan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu 19 yaş altı takımı futbolcusu Ogün Çalışkan ile 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Galatasaray altyapısına 2013'te giren Ogün, farklı yaş kategorilerinde 114 müsabakada sarı-kırmızılı formayı giydi. Genç
futbolcu, 11 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılılar, altyapıdan Çekdar Orhan ile de profesyonel sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:03 Kaynak: AA
Juventus'un Yıldızı Ronaldo, Yeni Yıla Ödülle Başladı
Fransız Futbolcu Ribery, Nusret'in Hazırladığı Altın Kaplama Ete 7 Bin 500 TL Ödedi
Genç Futbolcu Çekdar Orhan, Galatasaray'a İmzayı Akrabası Ersin Korkut'la Attı
Göztepe'de Yasin'in Satılma İhtimali, Taraftarları İkiye Böldü