Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a ankara'da coşkulu karşılama
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Galatasaray'a ankara'da coşkulu karşılama

36 dakika önce

Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında Gençlerbirliği ile yarın oynayacağı maç için Ankara'ya geldi.

Galatasaray'a ankara'da coşkulu karşılama, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında Gençlerbirliği ile yarın oynayacağı maç için Ankara'ya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman sonrası hava yoluyla Ankara'ya geldi. Galatasaray, Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu taraftar grubu tarafından meşalelerle karşılandı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Luyindama, Falcao ve Lemina kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

" Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira Filho, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abdurrahim Albayrak'ın gelişi

Teknik direktör Fatih Terim'in gelişi

Yardımcı antrenörler ve takımın gelişi

Taraftarın tezahüratları ve meşaleli görüntüleri

Gençlerbirliği, Galatasaray, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:59 Kaynak: DHA
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